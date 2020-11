Assicurazioni: Franco (Ivass) su dividendi, no a disparità trattamento in Ue nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta alle compagnie assicurative di non distribuire dividendi nel 2020 nasce da una decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb) che punta a rafforzare la situazione patrimoniale di queste imprese in una situazione molto difficile per l’Europa: l’obiettivo è rendere le aziende capaci di assorbire le perdite derivanti dalla recessione e mantenervi un adeguato ammontare di risorse che consenta di andare incontro ai bisogni dei clienti. Così Daniele Franco, presidente dell’Ivass e direttore generale della Banca d’Italia, intervenuto questa mattina al 22mo Insurance Summit del Sole 24 Ore. “Come Ivass abbiamo applicato integralmente la direttiva Esrb, non per il gusto di farlo ma perché volevamo rafforzare la stabilità e la solidità delle imprese assicurative italiane, e la loro capacità di andare incontro alle necessità delle aziende e delle famiglie italiane: in questo modo quattro miliardi di risorse sono rimaste nelle nostre assicurazioni”, ha spiegato, sottolineando che si tratta di una misura “eccezionale” come il contesto che stiamo vivendo, e che non può diventare la norma. “Su quello che accadrà nel 2021 si sta discutendo a livello europeo e una decisione verrà presa entro la fine dell’anno: per noi di Ivass è importante soprattutto che non si ripetano più difformità di trattamento tra le imprese assicurative dei diversi paesi europei come purtroppo è accaduto quest’anno, e sarà nostra priorità garantire che ciò avvenga”, ha aggiunto. (Ems)