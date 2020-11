Difesa: Tofalo, incontrati oggi i vertici formazione Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ciclo di incontri con i vertici delle Forze armate deputati alla formazione militare e civile, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha partecipato oggi ad un briefing in video conferenza con l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, alla guida del Comando scuole della Marina militare con sede ad Ancona, e con i Comandi degli istituti e delle scuole posti alle sue dipendenze. E' quanto si legge in una nota. "Insieme abbiamo approfondito un settore di vitale importanza, per la Marina militare e più in generale per la Difesa, che garantisce un'ampia possibilità di scelta e consente di soddisfare le diverse esigenze del proprio personale militare e civile", informa Tofalo, secondo cui "ciascuno di loro ha una missione ben precisa, dai percorsi dedicati ai giovanissimi a quelli specialistici. Ciò che accomuna le scuole e gli istituti della Marina militare è l'impegno volto a formare personale preparato e competente. Ciò avviene anche attraverso la partecipazione alle campagne d'istruzione che, ancora di più nel caso della Marina militare, assumono un fascino straordinario perché svolte durante il periodo estivo a bordo delle navi scuola, una tra tutte il Vespucci". Il sottosegretario, ed esponente del Movimento cinque stelle, evidenzia quindi l'importanza di "crescere in un ambiente basato su grandi valori che consenta di acquisire competenze e conoscenze e porre le premesse per esprimere a pieno il potenziale umano. Tutto questo è possibile grazie al grande lavoro svolto negli istituti e nelle scuole della Marina militare". In collegamento - continua la nota - erano presenti i Comandati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Istituto di Studi militari marittimi di Venezia, della Scuola sottufficiali di Taranto, della Scuola sottufficiali La Maddalena, della Scuola militare navale "Morosini" di Venezia, e della Scuola telecomunicazioni delle Forze armate di Chiavari. (Com)