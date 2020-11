Ue: Fratoianni (Leu), ora Ungheria e Polonia incompatibili con l’Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre più evidente che i governi di Ungheria e Polonia, amici di Salvini e Meloni, che stanno bloccando il Recovery, blocco che costituirebbe un colossale danno per l'Italia e per gli italiani, hanno un obiettivo ben più ambizioso e devastante: minare alla base il progetto di un'Europa unita dal punto di vista sociale e solidale. Così in una nota Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra italiana. “In questo senso è necessario allora discutere di come una serie di scelte che minano le libertà fondamentali dal punto di vista civile e democratico siano e vadano considerate incompatibili con l'Unione europea: ne va del futuro del Continente e delle sue popolazioni", ha detto. (Com)