Covid: Castaldo (M5s), questo può essere inizio di nuove competenze sanitarie a livello Ue

- Quello che si sta facendo per fronteggiare la pandemia, può essere l'inizio di un processo verso la creazione di nuove competenze in materia sanitaria al livello europeo. Lo ha detto il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), nel corso del seminario online "L'Unione europea alla sfida del Covid-19" organizzato dalla Commissione e dal Parlamento europeo. "In questo momento di grave difficoltà la collaborazione tra l'Unione europea e gli Stati membri è importantissima per dare il massimo sostegno ai ricercatori, che stanno compiendo uno sforzo enorme per produrre il più velocemente possibile un vaccino per il Covid-19, ma anche agli operatori sanitari che ogni giorno affrontano l'emergenza e che saranno in prima linea per la somministrazione del vaccino, una volta che questo sarà disponibile", ha detto. Castaldo ha ricordato le misure messe in campo dall'Ue negli ultimi mesi e ha spiegato che, oltre alle misure emergenziali, è stato messo in campo, ed è attualmente in discussione, "un pacchetto normativo che comprende un Regolamento sulle gravi minacce transfrontaliere per la salute, uno che mira a rafforzare il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e un terzo volto a rafforzare il mandato dell'Agenzia Europea del Farmaco", l'Ema. (segue) (Beb)