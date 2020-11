Covid: Castaldo (M5s), questo può essere inizio di nuove competenze sanitarie a livello Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente ha ricordato le altre iniziative. "Per aumentare la condivisione dei dati sulla ricerca è stata creata una piattaforma digitale "ad hoc" europea; è stato istituito il Meccanismo di protezione civile europea attraverso il quale l'Italia riceve dispositivi di protezione dagli altri Stati membri; sono stati stanziati ulteriori 122 milioni dal programma Horizon 2020 per incentivare la ricerca scientifica sul Covid; è stato creato lo strumento Covax per l'equità di accesso ai vaccini anti-Covid a prezzi sostenibili". Quindi "questo può essere l'inizio di un processo che potrà portare alla creazione di nuove competenze in materia sanitaria al livello europeo" di cui il prossimo passo potrebbe essere costituito dalla creazione "di una nuova Agenzia per lo sviluppo biomedico avanzato, auspicabilmente su suolo italiano". Questo tema sarà "discusso al prossimo vertice globale sulla sanità che l'Italia auspica di organizzare, in collaborazione con l'Unione europea, in occasione della sua Presidenza del G20". Castaldo ha sottolineato che "la nostra società si trova di fronte a una minaccia insidiosa e mutevole, che ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini e il nostro modo di vivere. In quanto rappresentati delle istituzioni abbiamo il dovere, non solo morale, di collaborare al massimo delle nostre possibilità e a tutti i livelli, per dare ai cittadini europei delle risposte certe, chiare e soprattutto oneste. Tanto è stato fatto e tantissimo rimane ancora da fare", ha concluso. (Beb)