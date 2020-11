Covid: Lollobrigida a Orlando, non si nasconda dietro risposte evasive, ecco proproste Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando "non si nasconda dietro a risposte evasive. Le nostre proposte sono: ristori per tutte le attività che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 33 per cento, al di là dei codici Ateco; sistema unico di ammortizzatori sociali calcolato anche per gli autonomi, con gli stessi parametri usati per la cig; intervenire sui costi fissi delle imprese in difficoltà a partire dagli affitti, con estensione al 100 per cento del credito di imposta; pacchetto per garantire continuità d'impresa, con taglio Irap e dimezzamento Iva e contributi. Le cestiniamo perché abbiamo buoni rapporti con Orban (come Berlusconi)? Sia serio". Lo scrive in una nota capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, replica al vice segretario del Pd, Andrea Orlando. (Com)