Russia-Italia: ambasciatore Terracciano apre Settimana della cucina italiana

- Nonostante le difficoltà causate dalle restrizioni sanitarie in vigore in Russia, si celebra dal 23 al 29 novembre, la Settimana della cucina italiana nel mondo, giunta ormai alla sua quinta edizione. La serie di eventi a Mosca è stata aperta dall'ambasciatore italiano Pasquale Terracciano, il quale ha sottolineato il valore della tradizione culinaria del nostro Paese come uno dei migliori esempi del modello nutrizionale mediterraneo. "La cucina italiana è uno dei modelli nutrizionali della dieta mediterranea, dichiarata dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità, grazie alla varietà ed all'elevato valore nutrizionale degli alimenti che la compongono. Qui in Russia la cucina italiana è di gran lunga la più apprezzata ed amata cucina straniera dal popolo russo. Ne sono testimonianza l'altissimo numero di eccellenti ristoranti italiani presenti nel Paese e la diffusa distribuzione di prodotti italiani nei negozi e centri commerciali", ha osservato l'ambasciatore. A causa delle restrizioni sanitarie in vigore, quest'anno l'ambasciata e le altre istituzioni italiane a Mosca hanno predisposto un programma di eventi di carattere soprattutto digitale. (Rum)