Calabria: Gasparri (FI), ignoranza Morra offende memoria Jole, persone malate e calabresi

- "Ci vuole una dose di ignoranza notevole per riuscire a offendere contemporaneamente la memoria di una grande donna come Jole Santelli, le persone afflitte da gravi malattie, l’intera Calabria e alla fine qualsiasi persona". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Questo saccente e supponente Nicola Morra c’è riuscito, scaricando sul prossimo le sue frustrazioni da politicante fallito. Mi onoro di non aver mai rivolto la parola a costui, intuendo istintivamente il suo livello. Lo attende l’oblio riservato alle nullità. Lo sommerge la vergogna che spetta ai pessimi", conclude Gasparri. (Rin)