Regno Unito: blocco aumenti salariali per dipendenti pubblici il prossimo anno

- Il governo britannico dovrebbe annunciare la prossima settimana, insieme a una complessiva spending review del bilancio, il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici per un anno. Il blocco interesserà quattro milioni di lavoratori del settore pubblico, ed è pensato per contribuire ad alleviare il peso del debito pubblico contratto quest'anno per contrastare la crisi generata dalla pandemia, che si annuncia essere già ora da record. Il cancelliere dovrebbe annunciare, nella giornata di mercoledì, che "è solo giusto" che gli aumenti salariali del settore pubblico. vengano bloccati, in un momento in cui gli stipendi di molti dipendendi del settore privato subiscono importanti tagli a causa della crisi, o si assiste semplicemente a diverse perdite del posto di lavoro. Tra gli esenti dal blocco, dovrebbero esserci personale sanitario e dipendenti dell'Nhs (il sistema sanitario nazionale). Secondo alcune stime preliminari, il taglio permetterebbe al Tesoro di risparmiare circa 3,4 miliardi di sterline (3,8 miliardi di euro), e interesserebbe circa 3,7 milioni di lavoratori. (Rel)