Francia: presidente Consiglio scientifico, vedo fine del tunnel coronavirus

- Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico francese che collabora con il governo nella crisi del coronavirus, ha affermato di "vedere l'uscita dal tunnel" dell'emergenza sanitaria. L'infettivologo spiega che nei primi mesi del prossimo anno la parte più delicata riguarderà lo sviluppo di "due strategie": una riguarderà la sanità pubblica l'altra l'organizzazione del piano di vaccinazione. Secondo Delfraissy, tra fine dicembre e inizio gennaio la Francia arriverà a un bilancio di 5 mila contagi al giorno. "Questa serrata alleggerita ha dei vantaggi rispetto alla precedente. In termini di accettabilità per la popolazione, di impatto sulla vita economica, di continuità della scolarità per i bambini. Ma ha ovviamente meno potenza per rallentare la circolazione di un virus come la quarantena molto rigida come quella del mese di marzo", ha detto il presidente del Consiglio scientifico, sottolineando che per le feste natalizie non ci potrà essere una situazione "normale". In merito ai rischi di una terza ondata al termine dell'inverno, Delfraissy ha sottolineato l'importanza di "applicare i gesti barriera" e "continuare la strategia testare-tracciare isolare". (Frp)