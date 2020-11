Sanità: castello Santa Severa illuminato di rosa per giornata mondiale tumore pancreas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera il Castello di Santa Severa si è illuminato di rosa per la Giornata mondiale del tumore al pancreas. Ogni anno in Italia oltre 13.000 persone vengono colpite dal tumore al pancreas e, da recenti studi, sembra che questo numero sia destinato a crescere. Questa patologia non mostra sintomi evidenti, quindi una diagnosi precoce è molto complessa, con conseguenze spesso fatali. Si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)