Covid: 430.934 morti in America latina

- Sono 430.934 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. Il numero degli infetti accertati dai diversi ministeri della Salute supera quota 12,3 milioni. Dati che fanno della regione la più colpita dalla pandemia, tra le grandi aree del mondo. Oltre al Brasile, terzo, altri due paesi sono compresi nella graduatoria dei dieci più infettati, in termini assoluti: Argentina (settima) e Colombia (nona). Il Messico scende sotto l’Italia all’undicesimo posto. Il Brasile e il Messico sono inoltre secondo e quarto nella graduatoria mondiale del numero di vittime collegate alla Covid-19. (segue) (Abu)