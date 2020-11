Covid: 430.934 morti in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico si contano 1.019.543 casi di contagio e 100.104 morti. Il paese torna progressivamente a una “nuova normalità” a partire dal 1 giugno, con un sistema “a semaforo” che dovrebbe permettere riaperture statali modulate sulla portata del contagio. Al momento un solo stato, Campeche, gode delle condizioni più incoraggianti, e due, Durango e Chihuaha, sono nella fascia più critica. Il resto del paese si divide tra il secondo e il terzo grado di allarme. A Panama si registrano ad oggi 151.089 casi confermati e 2.922 decessi. Dalla metà di ottobre il paese ha iniziato ad allentare alcune misure di quarantena. Riaperte in maniera graduale quasi tutte le attività commerciali non essenziali e l’aeroporto internazionale di Tocumen. A fine ottobre si decide la riapertura, pur se in condizioni vigilate, delle spiagge e dei centri balneari durante il fine settimana. Rimane attivo il coprifuoco dalle 23 alle 5. (segue) (Abu)