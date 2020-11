Covid: 430.934 morti in America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ad oggi conta 1.225.490 casi di contagio e 34.761 morti. Il paese ha avviato a settembre il modello di “isolamento selettivo e autoprotettivo”, uno schema che - confermando alcuni divieti di agglomerazione a livello nazionale - assegna alle amministrazioni locali la possibilità di disporre chiusure mirate a zone, a orari o ad attività specifiche. Fondamentale la raccomandazione alla autodisciplina sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e igiene. Il timore della “seconda ondata” ha riattivato le cautele agli aeroporti e potrebbe preludere a nove forme di restrizione. In Venezuela, che denuncia 98.665 casi di contagio, si contano 863 morti. Il governo adotta uno schema (“7+7”) di aperture delle attività a settimane alternate, lasciando le zone più critiche - la capitale e gli stati di frontiera - nel regime più severo di quarantena e serrata. Il governo accusa i paesi confinanti, Colombia in primis, di agevolare una “invasione” di contagi non controllando il flusso di emigrati che cercano il ritorno in patria. (segue) (Abu)