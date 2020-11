India: coronavirus, superati nove milioni di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India hanno superato i nove milioni: 9.003.800 è il dato ufficiale del ministero della Sanità aggiornato a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi). Il Paese è il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti ad aver raggiunto tale quota e il terzo per decessi, 132.162, dietro Usa e Brasile. L’ultimo milione di contagi si è aggiunto in 22 giorni. Il primo caso è stato individuato il 30 gennaio e il milionesimo il 16 luglio, dopo 167 giorni, mentre il totale dei contagi è passato da uno a due milioni in 21 giorni, da due a tre milioni in 16 giorni, da tre a quattro milioni in 13 giorni, da quattro a cinque milioni in undici giorni, da cinque a sei milioni in 12 giorni, da sei a sette milioni in 13 giorni e da sette a otto milioni in 18 giorni. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 46.260 nuovi contagi e sono morte 589 persone. I casi attivi sono 443.794, pari al 4,92 per cento del totale, mentre quelli risolti 8.428.409, con un tasso di recupero del 93,6 per cento. Il tasso di letalità è dell’1,46 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.083.397 test e il totale ha raggiunto 129.591.786, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus e il Maharashtra (dove il lockdown è stato prorogato fino al 30 novembre) è il più colpito: attualmente i casi attivi sono 80.728, il numero più alto in termini assoluti ma in diminuzione. A Nuova Delhi, invece, i casi attivi sono 43.221, con tendenza in ascesa. Da oggi nelle zone di contenimento della capitale è partita una campagna di test porta a porta. (segue) (Inn)