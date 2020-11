Repubblica Ceca: rischi di sicurezza d'appalto nella gara per la centrale nucleare di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono rischi alla sicurezza che la gara d'appalto per l'ampliamento della centrale nucleare ceca di Dukovany non tiene in debito conto. E' il parere espresso dall'Agenzia nazionale per la sicurezza cibernetica e informatica (Nukib), riportato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Ai rilevamenti del Nukib si uniscono peraltro quelli del ministero degli Esteri e di quello dell'Interno. La documentazione relativa alla gara non considera in modo sufficiente gli interessi di sicurezza della Repubblica Ceca, secondo l'agenzia. Già in passato i servizi di intelligence hanno messo in guardia contro il coinvolgimento di imprese russe e cinesi nel progetto di ampliamento della centrale, che aprirebbe a opportunità di ricatto politico da parte di tali Paesi. Hanno pertanto raccomandato l'esclusione di tali compagnie dalla partecipazione alla gara. La società energetica Cez, principale investitore nel progetto, vuole annunciare la gara entro la fine dell'anno. (Vap)