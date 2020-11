Centrodestra: Giro (FI), Salvini è erede di Berlusconi, lavoriamo per partito comune dei Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Giro, senatore di Forza Italia, in una nota dichiara: "Matteo Salvini lavora intensamente per preparare le prossime elezioni amministrative delle grandi città. E il suo movimento è instancabile nel proporre le sue soluzioni per rianimare un sistema economico asfittico e oggi duramente colpito dall'emergenza sanitaria. La riduzione dell'Iva per 20 miliardi di euro per rilanciare i consumi e la produzione delle imprese è una di esse. E Forza Italia fa altrettanto. Lavora ai suoi programmi. Poi ci sarà una sintesi e una proposta comune. Agli elettori interessa questo non il teatrino della politica", spiega. Giro poi aggiunge: "A me Salvini piace molto. E non solo a me, se è vero come è vero che un elettore su quattro dichiara di voler votare la sua nuova Lega nazionale. E Berlusconi è indiscutibile per la sua geniale intuizione di costruire un grande centrodestra nazionale. Salvini è l'erede di Berlusconi. Sono simili per coraggio, tenacia, carisma. E per questo sono orgoglioso di avere in tasca la doppia tessera Forza Italia - Lega. Scelta inattaccabile e ineccepibile sul piano di entrambi gli Statuti. Anzi per il futuro un grande partito dei Repubblicani italiani non sarebbe un'ipotesi da scartare. Io sono fra quelli che ancora oggi considerano il Pdl un'esperienza positiva, da recuperare e arricchire visto che la Lega di Bossi nel 2008 non vi aderì. In politica mai dire mai. Su Europa ed europeismo io resto fedele alla lezione di Berlusconi mai conformista e appiattita. Del resto - conclude il senatore di FI - non mi pare che dal vecchio Continente giungano buoni segnali con un Recovery Fund impantanato tra i veti e una solidarietà fra Stati a corrente alternata".(Com)