Roma: Raggi, attivata prima macchinetta mangiaplastica nel mercato rionale a Magliana

- "Dopo averle installate nelle stazioni della metropolitana, le macchinette mangiaplastica arrivano anche nei mercati di Roma". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che questa mattina ha inaugurato la prima macchinetta mangiaplastica nel mercato rionale della Magliana. "L’idea nasce da una conversazione che ho avuto qualche tempo fa con un giovane ragazzo di un quartiere di periferia: mi disse che nella zona in cui abitava non ci sono stazioni metro vicine e che volentieri i cittadini di quel territorio avrebbero raccolto e riciclato nei mercati rionali le bottiglie di plastica. Un suggerimento che ho voluto accogliere e far diventare realtà", ha raccontato la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)