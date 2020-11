Roma: Raggi, attivata prima macchinetta mangiaplastica nel mercato rionale a Magliana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo inaugurato una macchinetta mangiaplastica nel mercato della Magliana, nel quartiere Portuense. Si tratta del primo dei 17 ecocompattatori Coripet per il riciclo delle bottiglie in pet, che gradualmente, in questi giorni, compariranno nei mercati della nostra città", ha aggiunto la sindaca Raggi. "Per chi le usa ci sarà un premio: ogni 100 bottiglie si avrà diritto a 1 euro di sconto presso i banchi del mercato. Un modo semplice e divertente per essere davvero sostenibili, a tutto tondo: tutela ambientale, cultura del riciclo e anche un piccolo incentivo economico per chi compra. Vi terrò aggiornati sulle prossime installazioni nei mercati rionali", ha concluso. (Rer)