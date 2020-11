Portogallo: Covid, governo disposto ad acquistare 16 milioni di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo è pronto ad acquistare circa 16 milioni di dosi dei tre vaccini contro il coronavirus che saranno distribuite "secondo una griglia definita dalla Commissione europea tenendo conto della popolazione di ogni Stato membro". Lo ha affermato il primo ministro, Antonio Costa, aggiungendo che si lavorerà, inoltre, per una strategia comune di informazione sulla vaccinazione, in modo che ci sia fiducia nella cittadinanza europea". Secondo il premier portoghese, questa campagna mira a "prevenire false informazioni" che spesso creano falsi allarmi che rischiano di dissuadere la popolazione in merito all'importanza di immunizzarsi. "C'è un lavoro congiunto tra le aziende farmaceutiche europee e statunitensi per avere l'approvazione simultanea dei vaccini che si stanno sviluppando", ha concluso.(Spm)