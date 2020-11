Egitto: incremento delle entrate del Canale di Suez a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del Canale di Suez in Egitto sono aumentate di circa 20 milioni di dollari a ottobre rispetto al mese di settembre. Lo ha annunciato il Consiglio dei Mministri in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Le entrate sono passate dai 470,7 milioni di settembre a 490,2 milioni di dollari a ottobre. Da parte sua, il presidente dell'Autorità del Canale di Suez (Sca), il generale Osama Rabie, ha dichiarato che un totale di 14.019 navi ha attraversato il Canale di Suez tra gennaio e settembre 2020, 165 navi in più rispetto allo stesso periodo del 2019. L'obiettivo è consentire il transito di 95 navi al giorno entro il 2023, oltre a diversificare le fonti di reddito tramite attività correlate, aumentare la produttività e ridurre i costi utilizzando le più recenti tecniche tecnologiche. Negli ultimi mesi il traffico attraverso il Canale di Suez non è stato influenzato dalla pandemia di coronavirus e le spedizioni stanno procedendo a tassi normali, fanno sapere le autorità del Cairo. (Cae)