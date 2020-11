Fondi Lega: caso Lfc, gip scarcera prestanome, sì agli arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip di Milano Giulio Fanales ha concesso gli arresti domiciliari a Luca Sostegni, il presunto "prestanome" di Michele Scilieri finito in carcere lo scorso 15 luglio con le accuse di estorsione, peculato e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell'inchiesta sulla presunta vendita a prezzo gonfiato di un capannone a Cormano (Mi) da parte della Lombardia film commission. Nell'accogliere l'istanza depositata dal difensore Giuseppe Alessandro Pennisi con il parere favore della Procura, il giudice ha ravvisato che "malgrado il tempo relativamente breve trascorso" in carcere "la proficua collaborazione fornita" da Sostegni "allo sviluppo delle indagini, unitamente alle dichiarazioni ammissione in ordine alle proprie responsabilità, consente di ritenere intervenuto un primo affievolimento del pericolo di reiterazione".(Rem)