Venezuela: elezioni parlamentari, partito comunista denuncia censura nei media

- Il partito comunista del Venezuela (Pcv) e altri partiti che compongono la coalizione Alternativa popolare rivoluzionaria (Apr) hanno protestato davanti alla sede del canale televisivo di stato Viv contro la presunta censura imposta ai loro candidati in vista delle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre. I manifestanti, riferisce il sito di informazione “El Pitazo”, denunciano una censura premeditata e hanno inviato una lettera aperta al ministero della Comunicazione guidato da Freddy Nanez. “I minuti destinati a Apr-Pcv nei media di stato semplicemente non esistono”, si legge nella missiva. Già lo scorso ottobre Pcv e Apr avevano protestato davanti alla sede del Comitato nazionale elettorale (Cne) denunciando irregolarità nel processo elettorale.(Vec)