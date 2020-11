Governo: Prestigiacomo (FI), che fine hanno fatto i ristori?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati cinque giorni dall'annunciato “ristoro day” ma per molti commercianti si è rivelato un “sola day”: sto raccogliendo le lamentele di numerosi esercenti sul fatto che la promessa del presidente Conte e del ministro Gualtieri è stata disattesa. Così in una nota la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo. “Nonostante tutto fosse in regola, non un euro è ancora giunto nei loro conti correnti: come al solito questo governo è assai abile a creare narrazioni e aspettative, pessimo nel renderle concrete, e di fronte a questa situazione, che per molti significa vita o morte per le aziende, serve fare un esercizio di chiarezza”, ha detto, invitando il governo a rendere pubblico quotidianamente un report dei fondi accreditati. “Dicano giorno dopo giorno quanto hanno ristorato: è una questione di correttezza, lealtà e coerenza", ha aggiunto. (Com)