Turchia: emessi oltre 100 mandati d'arresto contro presunti fiancheggiatori Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità turche hanno emesso oggi 101 mandati d'arresto a carico di altrettanti sospettati nell'ambito di un'indagine sul Partito del lavoratori del Kurdistan (Pkk) nella provincia turca di Diyarbakir, nel sud-est del Paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu", i sospettati avrebbero lavorato per il Congresso per la società democratica (Democratic Society Congress - Dtk), il cosiddetto organo legislativo del Pkk, organizzazione considerata terroristica da Ankara. Le forze di sicurezza hanno arrestato 72 sospettati, tra cui 24 avvocati. La polizia ha anche sequestrato due pistole senza licenza, 165 cartucce, materiale digitale e documenti relativi a organizzazioni illegali durante i raid. Gli agenti stanno cercando i restanti 25 sospettati. Sono in corso operazioni nelle province di Diyarbakir, Smirne, Istanbul e Adiyaman per catturare i sospettati. (Tua)