Romania-Germania: colloquio tra presidente Iohannis e Merkel su pandemia e bilancio Ue

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha avuto una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel, sull'evoluzione della pandemia del Covid-19 e sul bilancio pluriennale dell'Ue. Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale di Bucarest, durante il colloquio, la cancelliera tedesca ha inviato un messaggio di cordoglio per le vittime dell'incendio divampato in un reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piatra Neamț (nord-est della Romania) e ha espresso la speranza che i feriti si riprenderanno nel più breve tempo possibile. Durante la discussione, il presidente della Romania ha sottolineato che la diffusione del nuovo coronavirus a livello Ue resta preoccupante e per questo motivo deve essere rafforzata la cooperazione tra gli Stati membri. I due esponenti hanno discusso anche in merito ai negoziati sul bilancio pluriennale dell'Ue per il 2021-2027 e sul piano europeo di ripresa economica. Iohannis ha specificato che la Romania ha costantemente sostenuto la necessità di portare a termine i negoziati il prima possibile, Bucarest condividendo le proposte di compromesso negoziate dalla presidenza tedesca del Consiglio Ue con il Parlamento europeo. Il capo dello Stato ha sottolineato che la Romania ha sostenuto fin dall'inizio l'istituzione di una condizionalità relativa al rispetto dello stato di diritto nella gestione del bilancio dell'Ue e, di conseguenza, sostiene l'accordo ottenuto dalla presidenza tedesca su questo dossier.(Rob)