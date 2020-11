Montenegro: entrate delle 10 maggiore compagnie calano in media del 20 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi operativi di queste società, tutte quotate in borsa, nei primi nove mesi di quest'anno sono ammontati a 416 milioni di euro e sono stati dunque inferiori di 110 milioni, pari al 20,9 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato scorporato mostra che solo due di queste società hanno registrato una crescita delle entrate, ovvero Cges e il Porto di Bar, con un aumento rispettivamente del 19,3 e del 15,4 per cento. Il calo maggiore in termini percentuali è stato registrato dalla Riviera di Budva, con un meno 86,4 per cento, passando dunque da 20 milioni nel 2019 a 2,7 milioni di euro. (Seb)