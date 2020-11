Covid: Mattarella, tutelare più piccoli e sostenere genitori in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Italia, già prima dell’emergenza sanitaria, il numero dei bambini in povertà assoluta era drammaticamente alto ed è destinato ad aumentare. Tutti noi siamo chiamati ad uno sforzo responsabile per tutelare i più piccoli e sostenere i genitori in difficoltà evitando che si possano allargare ulteriormente le disuguaglianze economiche ed educative delle famiglie”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "I bambini, come gli adulti, che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 devono affrontare cambiamenti importanti nel loro quotidiano, possono risentirne perché ansia e preoccupazione possono colpire anche i più piccoli - sottolinea il capo dello Stato -. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di infondere ai nostri giovani serenità informandoli su ciò che avviene nel mondo e preservarli dall’inquietudine”.(Rin)