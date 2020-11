Roma: “coppie dello spaccio” a Tor Bella Monaca, condividevano approvvigionamento cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene l’accordo con l’acquirente restasse prerogativa della coppia e, più in particolare, del 25enne romano, la materiale consegna dello stupefacente veniva svolta da pusher (tutti individuati e destinatari dell’odierna ordinanza), cui forniva telefoni e mezzi e , di volta in volta, luogo esatto dove sarebbe dovuta avvenire la compravendita. In particolar modo, veniva spesso sfruttato il Largo Brambilla, nei parcheggi antistanti ad un bar ivi ubicato. La chiusura delle attività commerciali dettate dalle norme governative atte a contenere la diffusone del COVID-19, nonché gli importanti sequestri di stupefacente operati dai Carabinieri, hanno costretto in un secondo momento il 25enne a provvedere, in prima persona, allo spaccio. Nella stessa indagine è finita un’altra coppia “dello spaccio” composta da un 47enne romano, pregiudicato per droga, e dalla sua compagna convivente. L’uomo, tra l’altro era ai domiciliari e, non potendo uscire di casa, aveva trasformato l’abitazione in una “casa dello spaccio” con i numerosi acquirenti, anche dieci al giorno, che andavano a prendere droga direttamente nella loro abitazione. (segue) (Rer)