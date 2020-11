Roma: “coppie dello spaccio” a Tor Bella Monaca, condividevano approvvigionamento cocaina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno inoltre permesso di evidenziare alcuni punti di contatto tra le due coppie, legate tra loro da rapporto di amicizia, ed accordatesi per l’approvvigionamento di 1 chilo di cocaina, occultato nei garage condominiali dello stabile di edilizia popolare di rispettiva residenza, sequestrato dai carabinieri a febbraio di quest’anno. Nel corso dell’indagine sono stati arrestati, in flagranza di reato, due soggetti, di cui uno destinatario di misura, e venivano documentati oltre cento episodi di spaccio ed accertato un complessivo volume d’affari pari a circa 7.000 euro settimanali in pieno blocco anti covid. Oltre a quello menzionato, si segnalano altri due importanti recuperi di stupefacente ovvero il sequestro di un chilo di cocaina occultato dagli indagati in una pineta di via Dell’Archeologia e circa 500 grammi della stessa droga sequestrata e rinvenuta nel vano ascensore della scala condominiale dove vivevano le due coppie, per un sequestro totale di 2,5 chili di cocaina. L’operazione odierna ha interessato oltre duecento carabinieri coadiuvati dai cinofili, da un elicottero dell’Arma e da personale dell’VIII Reggimento carabinieri Lazio. (Rer)