Covid: Mattarella, tutelare bambini disabili che hanno bisogno assistenza

- “I ragazzi hanno bisogno di sicurezza, di chiarezza e di semplicità che consentano loro una percezione della realtà corretta e non alterata da paure e tensioni”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. “Prioritario, ancora di più oggi – sottolinea - è tutelare i più piccoli, coloro che vivono in contesti familiari di disagio o con disabilità e che hanno bisogno di assistenza che non sempre le famiglie sono in grado di assicurare”.(Rin)