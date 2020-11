Sanità: Ingv presenta Pace, il software che sostituisce la Tac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della ricerca e delle alte tecnologie realizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) trova applicazione anche in molte altre branche della ricerca scientifica: è il caso dello studio "Pipeline for advanced contrast enhancement (Pace) of chest X-ray in evaluating Covid-19 patients by combining bidimensional empirical mode decomposition and contrast limited adaptive histogram equalization (Clahe)" recentemente pubblicato sulla rivista Sustainability di Mdpi, e condotto in collaborazione con l'Università di Messina e l'Università di Catania, per lo sviluppo di un applicativo software chiamato Pace prodotto per offrire un importantissimo supporto ai radiologi nella diagnosi e nella cura delle patologie polmonari gravi come quelle causate dal Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, è venuta in aiuto alla diagnostica per immagini applicata ai pazienti affetti da patologie polmonari quella normalmente utilizzata dall'Ingv per caratterizzare lo "stato di salute" della crosta terrestre. "L'analogia tra l'interno della Terra e interno dei polmoni può apparire alquanto audace: tuttavia, questa ricerca nasce dall’intuizione di utilizzare su immagini mediche le stesse tecniche di trattamento delle immagini che utilizziamo normalmente per la rappresentazione del sottosuolo nelle aree soggette a rischio sismico, vulcanico o ambientale", ha commentato Massimo Chiappini, ricercatore dell'Ingv e coautore dell'iniziativa. (segue) (Com)