Sanità: Ingv presenta Pace, il software che sostituisce la Tac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È noto infatti, prosegue la nota, che per i pazienti affetti da gravi patologie polmonari come il Covid-19 la valutazione radiologica di lesioni polmonari è indispensabile sia per il monitoraggio dell'evoluzione della malattia sia per valutare la risposta alle specifiche terapie. Tuttavia, quest'attività è resa complessa dal fatto che i pazienti, specialmente nelle fasi acute della malattia, non sono collaborativi e/o si trovano in terapia intensiva: in tali situazioni, inoltre, i radiogrammi sono effettuati spesso con strumenti radiografici portatili che, spesso, producono immagini artefatte che ne riducono la leggibilità. Pertanto, il software Pace è stato ideato per risolvere questi problemi di rappresentazione grafica ottimizzando al massimo il contrasto delle immagini radiografiche del torace. Vista l’urgenza, prosegue la nota, ad oggi i medici l'hanno applicato alle immagini raccolte sui pazienti Covid-19 del Policlinico universitario "G. Martino" di Messina: con Pace è migliorata significativamente la lettura del radiogramma da parte del radiologo. L'algoritmo, infatti, combina lo stato dell'arte di applicativi numerici di elaborazione delle immagini, quali la decomposizione empirica bi-dimensionale, il filtro omomorfico e l'equalizzazione adattiva dell'istogramma in modo opportuno. (segue) (Com)