Sanità: Ingv presenta Pace, il software che sostituisce la Tac (3)

- "Dal punto di vista clinico è stato fondamentale verificare che le informazioni aggiuntive prodotte da Pace fossero reali: per far questo, sono state effettuate e confrontate congiuntamente le radiografie del torace e quelle delle Tac”, ha affermato Michele Gaeta, del dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell’università di Messina, spiegando che “il grande successo è stato quello di verificare che le lesioni aggiuntive che il software Pace rilevava nelle semplici immagini radiografiche fossero tutte confermate dalle Tac”. La ricaduta del software, ha continuato Chiappini, è rilevantissima in ambito sociale: tra i vantaggi, oltre la riduzione dei costi e di tempi derivante dalla non indispensabilità dei macchinari per la Tac per avere identici risultati diagnostici utili, con l'uso di Pace è sufficiente effettuare un solo intervento sul paziente per l'esame radiografico con un minor rischio di diffusione di malattie virali anche tra gli operatori sanitari come nel caso del Covid-19. “Inoltre, questa tecnologia offre la possibilità di applicarla anche in condizioni limite dove l'accesso alla diagnostica Tac non è agevole sia per l'alto numero di degenti interessati sia per i costi della macchina stessa che, nelle aree economicamente poco sviluppate, quali l'Africa ed il Sud America, rappresenta una strumentazione proibitiva", ha aggiunto. (Com)