Ue: Soros, non cedere ai ricatti di Ungheria e Polonia (2)

- Soros osserva infatti che "le norme sullo stato di diritto sono state adottate. Nell'ipotesi di un mancato accordo su un nuovo bilancio, quello che scade a fine 2020, viene prorogato su base annuale. L'Ungheria e la Polonia non potrebbero ricevere fondi da questo bilancio perché i loro governi violano lo stato di diritto. Similmente, il fondo per la ripresa, chiamato Next Generation Eu, potrebbe essere attuato ricorrendo a una procedura di cooperazione rafforzata, come ha proposto il parlamentare europeo Guy Verhofstadt". "Se l'Ue imboccasse questa strada, - aggiunge - il veto Orbán-Kaczyríski potrebbe essere aggirato. ll punto è se l'Ue, magari con la cancelliera tedesca Angela Merkel in testa, sia in grado di trovare la forza politica necessaria", ha concluso Soros. (Res)