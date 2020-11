Cina: coronavirus, Tientsin innalza il livello di rischio dopo quattro casi positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti hanno spiegato che non è contraddittorio ottenere risultati del genere. "Gli anticorpi compaiono circa una settimana dopo l'infezione", ha detto al "Global Times" Yang Zhanqiu, vicedirettore del dipartimento di Biologia dei patogeni dell'Università di Wuhan, sottolineando che questo di solito è il caso nelle prime fasi dell'infezione, specialmente nelle primissime fasi. La produzione di anticorpi nel corpo umano, una risposta alle infezioni virali, potrebbe essere in ritardo rispetto ai test degli acidi nucleici, ha aggiunto un immunologo citato dal quotidiano. Pertanto, i campioni di sangue dovrebbero essere prelevati più volte per rilevare gli anticorpi in modo dinamico, ha detto l'esperto. (segue) (Cip)