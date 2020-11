Cina: coronavirus, Tientsin innalza il livello di rischio dopo quattro casi positivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la maggior parte degli antigeni utilizzati negli attuali reagenti per il rilevamento degli anticorpi non sono vere proteine virali ma antigeni proteici ricombinanti, quindi la loro efficienza di rilevamento non è garantita al cento per cento. L'esperto ha osservato che sono necessari ricerca e sviluppo sull'ottimizzazione dei reagenti per affrontare questo problema. I doppi test dell'acido nucleico e degli anticorpi dovrebbero essere eseguiti tra i gruppi chiave perché nessuno dei metodi può essere accurato da solo ed è necessaria una rilevazione dinamica con più campioni per verificarsi a vicenda, ha aggiunto. Anche un asilo e il Taida Hopstial, legati a due dei quattro casi segnalati, sono stati posti chiusi. Gli stretti contatti dei casi positivi sono stati messi in quarantena, hanno spiegato le autorità di Tientsin. (Cip)