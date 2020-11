Covid: oncologo cinese difende validità studio su inizio pandemia in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” dedica un articolo al controverso studio pubblicato da oncologi milanesi sulla pubblicazione scientifica “Tumori Journal”, che riscriverebbe la storia della pandemia di coronavirus retrodatandone la comparsa in Italia a settembre del 2019. Lo studio, basato sull’individuazione di anticorpi contro la Covid-19 in 111 pazienti che avevano partecipato allo screening per il tumore al polmone lo scorso anno, è stato bersaglio di diverse critiche da parte di esponenti della comunità scientifica italiana e internazionale, che contestano in particolare la competenza degli oncologi autori dello studio in materia di virologia. Secondo il professore Wang Shengdian, esperto di oncologia presso l’Istituto di Biofisica presso l’Accademia cinese delle scienze di Pechino, tale ordine di critiche è però “del tutto insensata”, e lo studio di Milano merita ulteriori approfondimenti. Secondo Wang, l’immunologia rientra nel campo di competenze degli oncologi, se non altro perché il tumore è una mutazione cellulare che innesca reazioni del sistema immunitario, proprio come i virus. Lo studioso cinese evidenzia che “molti oncologi hanno dedicato la loro intera carriera alla lotta al tumore con l’aiuto della risposta immunitaria, inclusi gli anticorpi”. A tal proposito, Wang cita l’esempio del vaccino HPV, e di altre scoperte dell’immunologia oncologica insignite dle Premio Nobel. “Gli anticorpi sono centrali in alcune delle terapie oncologiche più importanti. Sostenere che gli oncologi non sappiano nulla di anticorpi o virus è un insulto”, afferma Wang. Il “South China Morning Post” sottolinea l’autorevole profilo dell’autrice dello studio italiano, Gabrielle Sozzi, scienziata dell’Istituto nazionale dei Tumori di Milano che ha dedicato 40 anni allo studio dell’interazione tra i tumori e il sistema immunitario.(Cip)