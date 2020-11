Imprese: Sangalli (Confcommercio) a "La Stampa", servono risorse per tutte le categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno sul fronte dei consumi faremo un balzo all'indietro di un quarto di secolo ed il Pil calerà ben oltre il 9 per cento previsto", ricorda a "La Stampa" il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Che ora, oltre a ristori "più veloci ed adeguati" chiede al governo di continuare a garantire l'erogazione del credito da parte delle banche e di difendere i piccoli negozi dai giganti del web mettendo in campo anche "una giusta web tax". Anche su questo versante, "l'Europa dovrebbe battere un colpo", sostiene il presidente di Confcommercio, convinto che comunque il Natale, purtroppo, "non potrà segnare una svolta". Confcommercio propone "un grande progetto che, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, tenga insieme rigenerazione urbana e rivitalizzazione del tessuto commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi di prossimità di città grandi e piccole". Stanno per arrivare nuovi ristori e forse un nuovo rinvio delle tasse. "Per quel che riguarda i ristori bisogna rispondere insieme a tre esigenze: tempestività degli interventi, adeguatezza degli stanziamenti, inclusività delle misure a tutte le categorie colpite dalla crisi. Dunque, non soltanto più risorse (e ne servono davvero tante di più), ma anche pieno riconoscimento del fatto che l'emergenza sanitaria è divenuta pericolosamente emergenza economica e sociale", ha concluso Sangalli. (Rin)