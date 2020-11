Marocco: ministero Salute nega l'acquisizione di un vaccino cinese a 2,50 euro a dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Marocco ha negato categoricamente le accuse di acquisizione di un vaccino cinese anti-coronavirus a 27 dirham (2,50 euro) per dose. In una dichiarazione, il ministero ha definito “fake news” le informazioni diffuse sui social network e le applicazioni di messaggistica istantanea sul fatto che il Marocco acquisterà un vaccino anti-Covid-19 al prezzo di 27 dinari per dose, precisando che "il prezzo di vendita ai cittadini non è ancora stato fissato". Il ministero invita, in questo senso, a fare attenzione di fronte a notizie false e dati inesatti.(Mar)