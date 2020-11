Turismo: Torretta (Uni), norme internazionali per il rilancio del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno il turismo internazionale ha rappresentato 400 milioni di notti trascorse nel nostro paese. Globalmente il settore turistico rappresenta il 13 per cento circa del Pil. È (assieme al risparmio) il 'petrolio' che non abbiamo sotto terra. Con la pandemia da Covid le cifre del 2020, e anche in parte del 2021, saranno drammaticamente molto diverse, ma proprio per questo bisogna prepararsi. Prima di tutto con regole-chiave che diano all'italia pari opportunità rispetto ai paesi competitori sul turismo. Pietro Torretta è presidente, Uni, Organismo Nazionale di Normazione nato nel 1921 che svolge per legge l'attività di normazione tecnica volontaria per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi, servizi, partecipa all'attività di cooperazione internazionale e promuove la cultura in materia. E in una intervista a "Il Sole 24 Ore" lancia un appello per una maggiore attenzione su questi temi, a partire proprio dal turismo, visto che sono in lavorazione norme Iso su heritage hotel, traditional restaurant, accessible tourism e sustainable tourism. (segue) (Res)