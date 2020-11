Turismo: Torretta (Uni), norme internazionali per il rilancio del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi è fondamentale - dice Torretta che ricorda come la normazione ha sempre svolto la funzione di "Soft Law" che nasce dal basso, dalla partecipazione allo Stato-Comunità - che l'Italia sia parte attiva perché la definizione delle regole di qualità del turismo in un mercato ormai globalizzato è affidato al sistema della normazione internazionale (Iso) e alle sue componenti europee (Cen) e nazionali (Uni). Inoltre perché le prerogative del nostro Paese - eleganza, simpatia, buon gusto, bellezza - devono essere identificate e definite in prestazioni di qualità, comfort, affidabilità in modo da agevolare le scelte soggettive degli individui e degli operatori". Agli standard Iso è affidata la definizione delle norme sui porti turistici e sugli aspetti ambientali delle strutture turistiche, sui servizi per il diving, le informazioni turistiche, il turismo wellness/spa e talassoterapia, turismo avventura e noleggio yacht. "La mancata presenza di rappresentanti del settore turistico italiano rende impossibile valorizzare le specificità e le esigenze che non saranno così tenute in conto dalle norme Iso. ll rischio che corre l'Italia è che tra pochi anni possa essere tagliata fuori dai flussi turistici internazionali perché gli operatori stranieri che comprano milioni di posti letto faranno ai nostri albergatori, ristoratori e altri delle richieste di qualità e servizio (quelle stabilite dalle norme Iso) messe a punto da paesi concorrenti, con il rischio che il nostro paese non sia in grado di garantire generando così un aumento dei costi", ha concluso Torretta. (Res)