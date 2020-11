Germania: vandali in azione nel palazzo di Cecilienhof a Potsdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito il patrimonio culturale della Germania, dopo gli sfregi che, il 3 ottobre scorso, hanno danneggiato 60 opere nelle collezioni dell'Isola dei musei di Berlino. Da un'inchiesta condotta dal settimanale “Die Zeit” e dall'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, è emerso che ignoti hanno macchiato con un liquido oleoso “L'amazzone a cavallo”, statua realizzata dallo scultore tedesco Louis Tuaillon (1862-1919) conservata nel palazzo di Cecilienhof a Potsdam. L'edificio è parte delle residenze che gli Hohenzollern, famiglia reale di Prussia dal 1701 e imperatori tedeschi dal 1871 fino alla caduta della monarchia nel 1918, costruirono in quello che nel 1946 sarebbe divenuto il capoluogo del Brandeburgo. L'atto vandalico avvenuto a Cecilienhof è identico a quello che ha colpito l'Isola dei musei di Berlino, ma sarebbe stato compiuto nei giorni precedenti. Il 3 ottobre, mentre la Germania celebrava il Giorno dell'unità tedesca per il 30mo anniversario della riunificazione del Paese (3 ottobre 1990), ignoti hanno sparso un liquido oleoso su 60 opere conservate nel Pergamonmuseum, nel Neues Museum e nell'Alte Nationalgalerie. A luglio scorso, erano state macchiate con una sostanza oleosa 50 opere nel castello di Wewelbsurg in Renania settentrionale-Vesftalia, sede del museo di storia locale. Durante il nazionalsocialismo, le SS ebbero nella rocca la loro scuola di formazione ideologica e mistica, con lo svolgimento di pratiche occulte. (segue) (Geb)