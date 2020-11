Spagna: Reale accademia, nuova legge sulla lingua non mette a rischio uso castigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova legge sull'istruzione, nota anche come legge Celaa (dal nome della ministra dell'Istruzione Isabel Celaa), si "rispetta la protezione" che la Costituzione dà "allo spagnolo come lingua ufficiale dello Stato". È quanto reso noto in un comunicato dalla Reale accademia spagnola (Rae) nel commentare l'approvazione di ieri al Congresso dei deputati della contestata legge che stabilisce come lo spagnolo (il castigliano) non è più considerato lingua veicolare nelle aule delle regioni autonome con lingue co-ufficiali. La Rae, tuttavia, ha aggiunto che la sua "principale principale preoccupazione" è che la legge "non deve mettere in discussione l'uso dello spagnolo in nessun territorio dello Stato o promuovere ostacoli affinché i cittadini possano essere educati nella loro lingua madre e abbiano accesso attraverso di essa alla scienza, alla cultura o, in generale, ai molteplici sviluppi del pensiero che il compito educativo implica". La Rae ha poi sottolineato come lo spagnolo in quanto lingua madre per oltre 485 milioni di persone è un "bene inestimabile obbliga tutti i governi, soprattutto quello spagnolo, a garantire la sua conoscenza e il suo libero utilizzo". (Spm)