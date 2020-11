Hong Kong: ex legislatori democratici arrestati per disordini, caso aggiornato a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Hong Kong ha aggiornato all'11 febbraio 2021 i procedimenti a carico di tre ex legislatori pro-democrazia accusati di aver disturbato l'ordine delle riunioni del Consiglio legislativo (LegCo). Gli ex legislatori dell'opposizione Ted Hui, Ray Chan e Eddy Chu sono stati arrestati il 18 novembre e poi liberati rispettivamente su cauzione di duemila, mille e mille dollari di Hong Kong. I tre sono stati accusati di vilipendio e tentata somministrazione di sostanze nocive con l'intento di ferire, offendere o infastidire. L'arresto, infatti, è scattato per una protesta dello scorso giugno durante la quale sono stati versati in aula liquidi maleodoranti. (segue) (Cip)