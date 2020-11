Hong Kong: ex legislatori democratici arrestati per disordini, caso aggiornato a febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex legislatore Claudia Mo ha affermato che gli arresti sono una "tattica spaventosa" per frenare il dissenso. "È sicuramente una forma di azione penale, se non di persecuzione, una tattica di terrore continua da parte del governo. L'idea è di governare con la paura e di mettere a tacere tutti [...] Non è mirato al legislatore, è rivolto all'intera società, per diffondere questo senso di paura, questo effetto agghiacciante". Chan e Chu hanno lasciato il LegCo quando Pechino ha prorogato il mandato legislativo di un anno in seguito al rinvio al 2021 delle elezioni del parlamento causa coronavirus, sostenendo che l'iniziativa fosse incostituzionale e che i legislatori non avevano il mandato per restare. Hui si è dimesso la scorsa settimana insieme a tutti i restanti legislatori della fazione democratica in seguito alla squalifica di quattro dei loro alleati. (Cip)