Arabia Saudita-G20: Fmi, vertice d’opportunità per fornire vaccino Covid-19 a paesi poveri

- Il direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) in rappresentanza dei paesi arabi, Mahmoud Mohieldin, ha affermato che i 12 miliardi di dollari che il mondo ha ricevuto grazie al vertice del G20 sono fondi importanti per porre rimedio alla crisi da coronavirus. Il funzionario ha aggiunto, in un intervento via Skype con il giornalista Hamdi Rizk, al programma radiofonico sul canale televisivo egiziano “Sada Al Balad”, che "l'occasione appropriata arriverà con il vertice del G20 in Arabia Saudita per ascoltare i leader dei paesi che controllano le economie globali e che possono garantire una fornitura del vaccino anti Covid-19 per i paesi più poveri". Il direttore dell’Fmi ha affermato che in presenza di un'epidemia globale, la protezione di un solo paese non sarà raggiunta senza guardare al resto della popolazione mondiale. (Cae)