Francia: Amazon accetta di rinviare il "Black Friday", Carrefour non partecipa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha deciso di accettare la proposta del governo francese rinviando il "Black Friday" di una settimana, al 4 dicembre. L'annuncio è arrivato da Fréderic Duval, direttore generale di Amazon Francia, che è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva "Tf1" nella serata di ieri, 19 novembre. "Oggi, come altri grandi distributori francesi e tenendo conto della raccomandazione del governo abbiamo deciso di rinviare il "Black Friday" se questo consentirà ai commercianti di riaprire prima del primo dicembre", ha confermato il gruppo qualche minuto dopo le dichiarazioni del dirigente.Il gruppo francese Carrefour, specializzato nella grande distribuzione, ha deciso di non partecipare al Black Friday che si terrà il 27 novembre, rispondendo così a una richiesta del ministero dell'Economia di Parigi. "C'è stato uno scambio telefonico tra Alexandre Bompard (amministratore delegato di Carrefour) e Bruno Le Maire (ministro dell'Economia) per favorire l'apertura dei piccoli commercianti", ha fatto sapere un portavoce del ministero. Le Maire si è pronunciato il 18 novembre a favore di un rinvio dell'iniziativa facendo appello al "senso di responsabilità" dei distributori. (Frp)