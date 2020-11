Sardegna: 930mila euro ai comuni per gestione, tutela e valorizzazione della rete ecologica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna ha stanziato 930mila euro per il 2020 destinati alle spese per la gestione della 'Rete Natura 2000', che comprende Sic (Siti di importanza comunitaria), Zps (Zone di protezione speciale) e Zsc (Zone speciali di conservazione). Il finanziamento potrà essere utilizzato, in particolare, per delimitare i perimetri dei siti, in maniera utile anche per i cacciatori; realizzare cartellonistica didattico-informativa sulle specie e sugli habitat; predisporre azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza; altre attività di tutela e di valorizzazione per un'efficace gestione dei siti. "Con il Programma regionale di sviluppo (Prs) 2020-2024 sono state delineate le strategie e gli obiettivi per i cinque anni di governo – ha detto l'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis - prevedendo lo sviluppo e il rafforzamento della Rete ecologica regionale della Sardegna, costituita, oltre che dal sistema dei parchi e delle aree marine protette, anche dalle aree 'Natura 2000', con l'obiettivo di migliorarne la gestione e contribuire alla valorizzare della biodiversità, funzionale anche al contrasto e all'adattamento ai cambiamenti climatici". (segue) (Rsc)