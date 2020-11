﻿Calabria: Vitali (FI), imperdonabili parole di Morra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Luigi Vitali, capogruppo Forza Italia in Commissione Antimafia, a proposito delle affermazioni di Nicola Morra sulla Calabria, i calabresi e la compianta Jole Santelli, dichiara: "Ho sempre riconosciuto onestà intellettuale al presidente Morra. Ma questa volta ha veramente superato il limite della decenza". "Non vi sono parole per qualificare lo scivolone politico ed umano del presidente della Commissione Antimafia. Morra deve scusarsi pubblicamente o trarre le consequenziali determinazioni. Una volgarità così bassa non può restare impunita: mi auguro che faccia una delle due cose, anche se rimarrà, comunque, un brutto infortunio", ha concluso il parlamentare. (Com)